Video Yaşam Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video

Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video

Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video
08.07.2021 | 14:45

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Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahip İstanbul Akvaryum’da bir bebek penguen daha dünyaya gözlerini açtı. 38 günlük kuluçka döneminin ardından 120 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek penguen günde 7-10 kez ebeveynleri tarafından besleniyor.

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17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'un nüfusu giderek artıyor. İstanbul Florya'da faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahip İstanbul Akvaryum'dan bir yıl aradan sonra yeni bir penguen doğum müjdesi daha geldi. Böylece koruma altındaki penguen sayısı 25'e yükseldi. Bebek penguen, 120 gram ve 15 santim olarak 38 günlük yumurtlama döneminin sonunda dünyaya gözlerini açtı. Ebeveynleri tarafından günde 7-10 kez beslenen bebek penguen şimdiden ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

İstanbul Akvaryum küratörü Uğur Çağlar yaptığı açıklamada, "2016 yılında 4 nesildir türleri Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken 'Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı'' kapsamında evlat edindiğimiz penguenlerimiz, profesyonel teknik ekibimiz ve tesisimizin teknolojik altyapısı sayesinde üremeye devam ediyor. Penguenlerin üremeye devam etmesi dünya genelinde küresel ısınma nedeniyle sayıları azalan gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve sürdürülmesi için oldukça önemli. Dünyadaki gentoo pengueni popülasyonuna ülkemiz sınırları içerisinden böyle bir katkıda bulunmaktan çok mutluyuz. İstanbul Akvaryum olarak yıl içerisinde penguen neslinin devamlılığı için yapılan bir çok çalışmaya da veri sağlıyoruz. Yeni doğan bebek penguenimiz, geçtiğimiz sene yine akvaryumumuzda doğan Türkiye'nin ilk bebek pengueni Lokum'a da kuzen oldu" dedi.

PENGUEN NESLİNİN DEVAMI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARA VERİ SAĞLANIYOR
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) standartlarında faaliyet gösteren İstanbul Akvaryum'da soğuk iklim penguenleri için gerekli olan doğal şartların tamamı sağlanıyor. Taze yiyeceklerle beslenen penguenlerin bakımları bu konuda özel eğitim almış profesyoneller tarafından periyodik olarak takip edilerek yapılıyor. Penguen neslinin devamı için 24 saat kayıt yapan kameralar sayesinde dünyadaki bilimsel araştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına için veri sağlanıyor.

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