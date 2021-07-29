Aleyna Tilki ile kız kardeşinden çılgın dans figürleri! Anneleri Havva Öztel sosyal medya Instagram hesabından paylaştı!

Aleyna Tilki ve kızkardeşi Ayça Tilki'den çılgın dans figürleri! Anneleri Havva Öztel'in sosyal medya hesabı Instagramdan paylaştığı videoda; Aleyna Tilki ve kızkardeşi Ayça Tilki'nin müzik eşliğinde dans ettiği anlar görülüyor...