Aleyna Tilki ile kız kardeşinden çılgın dans figürleri! Anneleri Havva Öztel sosyal medya Instagram hesabından paylaştı!
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Aleyna Tilki ve kızkardeşi Ayça Tilki'den çılgın dans figürleri! Anneleri Havva Öztel'in sosyal medya hesabı Instagramdan paylaştığı videoda; Aleyna Tilki ve kızkardeşi Ayça Tilki'nin müzik eşliğinde dans ettiği anlar görülüyor...