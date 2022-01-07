Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den iddialı paylaşım! Kızını aratmadı | Video
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar adından söz ettirmeyi başarıyor. Havva Öztel geçtiğimiz günlerde çıktığı Kapadokya turundan paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez Zerrin Özer'in meşhur şarkısı Kıyamam'ı söylediği anları instagram hesabından paylaştı.