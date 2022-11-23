Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 500 yıl önce yazılmış Tevrat ele geçirildi | Video

Ankara'da 500 sene önce yazıldığı değerlendirilen Tevrat’ı 6 milyon TL karşılığında satmak için müşteri arayan 3 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde yaşayan A.A., D.A., ve A.O. isimli üç şahsın ellerindeki 500 yıllık Tevrat'ı 6 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, üç şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.