Video Yaşam Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 500 yıl önce yazılmış Tevrat ele geçirildi | Video
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 500 yıl önce yazılmış Tevrat ele geçirildi | Video

Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 500 yıl önce yazılmış Tevrat ele geçirildi | Video

23.11.2022 | 14:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 500 yıl önce yazılmış Tevrat ele geçirildi | Video 01:05
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 500 yıl önce yazılmış Tevrat ele geçirildi | Video 23.11.2022 | 14:56
Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 00:35
Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 23.11.2022 | 13:00
Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video 00:19
Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video 23.11.2022 | 12:36
İstanbul’da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video 00:05
İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video 23.11.2022 | 12:09
Bolu’da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video 00:43
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video 23.11.2022 | 11:52
Düzce’deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video 00:09
Düzce'deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video 23.11.2022 | 11:28
Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video 04:08
Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video 23.11.2022 | 10:45
Depremi yaşayan vatandaş: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım | Video 06:04
Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım" | Video 23.11.2022 | 09:04
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:35
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.11.2022 | 09:05
Düzce’deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:03
Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 09:03
Masalar sandalyeler hareket etti, devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü | Video 00:55
Masalar sandalyeler hareket etti, devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü | Video 23.11.2022 | 08:30
Düzce’deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video 01:27
Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video 23.11.2022 | 08:05
Depremi Düzce’de yaşayan DHA Düzce muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı | Video 00:58
Depremi Düzce'de yaşayan DHA Düzce muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı | Video 23.11.2022 | 07:08
SON DAKİKA! Artçı sarsıntılar devam ediyor! Canlı yayında deprem paniği | Video 03:33
SON DAKİKA! Artçı sarsıntılar devam ediyor! Canlı yayında deprem paniği | Video 23.11.2022 | 06:57
A Haber Düzce’de deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video 14:53
A Haber Düzce'de deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video 23.11.2022 | 06:50
SON DAKİKA! Düzce’de kuvvetli deprem! İstanbul’dan ve çevre illerden de hissedildi! İşte ilk görüntüler | Video 04:53
SON DAKİKA! Düzce'de kuvvetli deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi! İşte ilk görüntüler | Video 23.11.2022 | 06:20
Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı, ısınmak için ateş yaktılar | Video 02:10
Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı, ısınmak için ateş yaktılar | Video 23.11.2022 | 06:03
Sakarya’da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:39
Sakarya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.11.2022 | 06:03
Düzce’de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul’u da salladı! O anlar kamerada | Video 01:32
Düzce’de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul’u da salladı! O anlar kamerada | Video 23.11.2022 | 06:03
Düzce’deki deprem sonrası halk sokağa döküldü | Video 00:38
Düzce'deki deprem sonrası halk sokağa döküldü | Video 23.11.2022 | 06:03

Ankara'da 500 sene önce yazıldığı değerlendirilen Tevrat’ı 6 milyon TL karşılığında satmak için müşteri arayan 3 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde yaşayan A.A., D.A., ve A.O. isimli üç şahsın ellerindeki 500 yıllık Tevrat'ı 6 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, üç şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA