Anne Eylem Tok'un yeni planı ortaya çıktı | Video

Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur ile ABD'ye uçtu. New York caddelerinde elini kolunu sallaya sallaya gezip tozdu. İddialara göre; Eylem Tok, Central Park'a bakan rezidanstaki lüks evinde kalıyordu. Dava için de New York'un en ünlü ve en pahalı hukuk bürosunun yolunu tuttu.