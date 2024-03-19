Video Yaşam Anne Eylem Tok'un yeni planı ortaya çıktı | Video
Anne Eylem Tok'un yeni planı ortaya çıktı | Video

Anne Eylem Tok'un yeni planı ortaya çıktı | Video

19.03.2024 | 10:59

Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur ile ABD'ye uçtu. New York caddelerinde elini kolunu sallaya sallaya gezip tozdu. İddialara göre; Eylem Tok, Central Park'a bakan rezidanstaki lüks evinde kalıyordu. Dava için de New York'un en ünlü ve en pahalı hukuk bürosunun yolunu tuttu.

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