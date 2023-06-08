Anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi | Video
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anne ve 2 yavru ayı, tarlada yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tarlanın etrafı çevrili tellerin üstünden atlayan ayılar kısa sürede gözden kaybolurken, görüntüyü çeken vatandas ise kaçan ayıların arkasından gel buraya diye seslendi.
Diğer yandan köy cami hoparlörlerinden bölgede görülen ayılar sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, silah ile ayılara kesinlikle ateş edilmemesi istenildi.
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