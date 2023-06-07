Video Yaşam Ardahan'da kardeşini bıçakladı, Samsun'da yakalandı | Video
Ardahan'da kardeşini bıçakladı, Samsun'da yakalandı | Video

Ardahan'da kardeşini bıçakladı, Samsun'da yakalandı | Video

07.06.2023 | 15:23

Ardahan'da kardeşini bıçakla yaralayıp Samsun'a kaçan bir kişi polis tarafından yakalandı.

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Olay, Ardahan'da Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kardeşi Selçuk A.'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Muhammed A., Samsun'a kaçtı. Selçuk A. Samsun polisi tarafından Atakum ilçesi sahilinde yakalanarak gözaltına alındı. Aracıyla Samsun'a kafa dinlemeye geldiğini ve sahilde gezerken yakalandığını söyleyen Muhammed A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Muhammet A.'nın Samsun Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ardahan Adliyesi'nde savcıya ve mahkemeye ifade vereceği öğrenildi.

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