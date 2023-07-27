Arnavutköy'de çaldıkları motosikletle ev ve okuldan hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video
ARNAVUTKÖY'de çaldıkları motosikletle önce bir eve girip cep telefonu, kredi kartı ve yüzük çalan 2 hırsız, daha sonra bir ilkokula girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde tablet, bilgisayar ve televizyon çaldı. Çaldıkları eşyaları çevredeki esnafa satan hırsızlar yakalanırken, şüphelilerin okulda yaptıkları hırsızlık, çaldıkları kredi kartları ile akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şüpheliler, daha sonra Hadımköy'deki bir ilkokula girdi. Okulda bulunan yazıcı, tablet, televizyon ve bilgisayarları çalan hırsızlar, çaldıkları ürünleri çok düşük fiyatlara ikinci el ürünlerin satıldığı bir dükkana sattı. Hırsızlar girdikleri okulda çaldıkları ve yanlarında taşıyamadığı bazı yazıcı ve bilgisayarları ise okul bahçesinin dışında bir yere daha sonra almak üzere bıraktı.
Bir gecede binlerce liralık ürün çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede iki hırsızı yakaladı. Hırsızların bir gecede çaldıkları tüm malzemeler ise ele geçirilerek okula ve hırsızlık yapılan daire sahiplerine teslim edildi.
Birinin hırsızlıktan 22, diğerinin ise 13 suç kaydı olduğu belirlenen iki hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık yaptıkları motosikletle akaryakıt istasyonuna girdikleri an ve yine çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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