Arnavutköy'de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video

17.08.2025 | 10:44

İstanbul Arnavutköy'de düğün sonrası iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı görüldü.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu çıkışında gerçekleşti. İddiaya göre düğün esnasında tartışan iki grup düğün çıkışında kavga etti. Birbirine tekme, yumruk, sopalarla saldıran kişiler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine acımasızca saldırdığı çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
