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OTOMATİK OYNAT
01:58
01:01
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04.11.2022 | 11:37
02:12
10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 04.11.2022 | 11:04
02:43
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2022 | 10:27
00:52
Sakarya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 04.11.2022 | 10:58
01:19
03:42
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 04.11.2022 | 10:22
02:05
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
06:02
00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
01:21
00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:05
00:59
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 04.11.2022 | 09:50
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Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 04.11.2022 | 09:22
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Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:39
02:05
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