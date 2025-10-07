Video Yaşam Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video

Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video

07.10.2025 | 16:36

İstanbul Şişli'de avukatlık ofisinden çıktıktan sonra aracıyla trafikte beklerken suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Peki bu cinayetin perde arkasında ne var? İşte detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
Avcılar’da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 01:13
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 07.10.2025 | 15:36
Eski kız arkadaşını işten çıkarsınlar diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 01:09
Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:24
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 02:21
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 03:04
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 07.10.2025 | 13:23
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 02:01
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 07.10.2025 | 12:47
İzmir’de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
Antalya’da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 01:08
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 01:48
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 07.10.2025 | 11:54
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 04:05
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 07.10.2025 | 11:09
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
Sarıyer’de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 02:43
Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 07.10.2025 | 11:06
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 00:47
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 01:24
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 07.10.2025 | 10:06
Arnavutköy’de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 00:40
Arnavutköy'de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 07.10.2025 | 10:06
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY