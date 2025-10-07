Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video
İstanbul Şişli'de avukatlık ofisinden çıktıktan sonra aracıyla trafikte beklerken suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Peki bu cinayetin perde arkasında ne var? İşte detaylar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
01:13
01:09
02:21
01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
03:04
02:01
01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
01:08
01:48
03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
04:05
01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
02:43
00:47
01:24
00:40
02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06