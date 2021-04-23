Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Aydın'ın Efeler İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Direksiyon kısmında sıkışan sürücü Olcay Yumanga hayatını kaybederken, yan koltukta oturan Muzaffer Ateş yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Muğla bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Olcay Tumanga idaresindeki 09 ADK 416 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan refüje çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan sürücü Olcay Tumanga hayatını kaybetti. Yan koltukta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Hayatını kaybeden sürücü Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.