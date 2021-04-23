Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
00:45
İstanbul Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 23.04.2021 | 09:38
02:58
İstanbul'da TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı! 23.04.2021 | 09:18
02:58
01:10
İzmir Foça'da 55 kaçak göçmen kurtarıldı 23.04.2021 | 09:15
03:09
02:00
İstanbul Galata Köprüsü'nden denize itilen şahıs hayatını kaybetti 23.04.2021 | 08:58
01:08
Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı 23.04.2021 | 08:58
03:47
02:31
Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama | Video 23.04.2021 | 08:26
02:03
04:50
00:46
00:49
Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video 22.04.2021 | 17:06
00:22
02:13
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 22.04.2021 | 16:41
01:18
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 22.04.2021 | 15:51
00:13
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 22.04.2021 | 15:46
00:52
01:04
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 22.04.2021 | 14:55
Aydın'ın Efeler İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Direksiyon kısmında sıkışan sürücü Olcay Yumanga hayatını kaybederken, yan koltukta oturan Muzaffer Ateş yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Muğla bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Olcay Tumanga idaresindeki 09 ADK 416 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan refüje çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan sürücü Olcay Tumanga hayatını kaybetti. Yan koltukta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Hayatını kaybeden sürücü Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.