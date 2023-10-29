Video Yaşam Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video

Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video

29.10.2023 | 09:40

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında içinde çocuk ve kadınlardan oluşan bir grup göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı.
Ege Denizi'nde sürüklenmeye başlayan lastik bot içerisinde mahsur kalan göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulununca hemen harekete geçen TCSG-907 botu çaresiz durumdaki göçmenleri kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 52 göçmen daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait bir otobüsle İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen göçmenlere polis ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

52 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 02:54
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 29.10.2023 | 09:40
Kapadokya’da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 04:32
Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2023 | 09:08
Silopi’de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 06:25
Silopi'de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 29.10.2023 | 08:37
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 04:21
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 29.10.2023 | 08:38
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 02:10
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:37
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:27
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:38
İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video 01:54
İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video 29.10.2023 | 00:15
AK Parti’den Cumhuriyet paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video 01:20
AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video 28.10.2023 | 22:38
’Büyük Filistin Mitingi’nde mahşeri kalabalık | Video 00:41
'Büyük Filistin Mitingi'nde mahşeri kalabalık | Video 28.10.2023 | 16:25
Gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi | Video 04:28
Gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi | Video 28.10.2023 | 15:02
Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video 00:27
Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video 28.10.2023 | 15:05
Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video 01:25
Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video 28.10.2023 | 15:02
Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video 00:15
Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video 28.10.2023 | 12:38
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:44
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2023 | 14:29
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 00:10
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 28.10.2023 | 13:41
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 00:38
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 28.10.2023 | 13:03
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 01:17
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 28.10.2023 | 12:47
İzmir’deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 00:22
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31
Mersin’de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:59
Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 28.10.2023 | 11:31
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 00:41
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 28.10.2023 | 11:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA