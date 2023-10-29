Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Ege Denizi'nde sürüklenmeye başlayan lastik bot içerisinde mahsur kalan göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulununca hemen harekete geçen TCSG-907 botu çaresiz durumdaki göçmenleri kurtardı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 52 göçmen daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ayvalık Belediyesi'ne ait bir otobüsle İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen göçmenlere polis ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
52 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 29.10.2023 | 09:40
04:32
Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2023 | 09:08
06:25
Silopi'de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 29.10.2023 | 08:37
04:21
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 29.10.2023 | 08:38
02:10
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:37
01:27
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:38
01:54
01:20
00:41
'Büyük Filistin Mitingi'nde mahşeri kalabalık | Video 28.10.2023 | 16:25
04:28
Gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi | Video 28.10.2023 | 15:02
00:27
Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video 28.10.2023 | 15:05
01:25
Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video 28.10.2023 | 15:02
00:15
00:44
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2023 | 14:29
00:10
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 28.10.2023 | 13:41
00:38
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 28.10.2023 | 13:03
01:17
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 28.10.2023 | 12:47
00:22
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31
00:59
Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 28.10.2023 | 11:31