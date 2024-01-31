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Beşiktaş’ta iş yerini su basan esnaf: “İSKİ’yi aradık ama geç geldiler

Beşiktaş’ta iş yerini su basan esnaf: “İSKİ’yi aradık ama geç geldiler" | Video

31.01.2024 | 14:29

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattının patlaması sonucu iş yerini su basan Ercan Erdoğan, “22 senedir Ortaköy’de esnafım, böyle bir olay daha önce yaşanmadı. İSKİ’yi aradık ama maalesef geç geldiler, 2 saat sürdü. O arada da dükkan zaten perişan oldu” dedi.

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Beşiktaş Ortaköy'de saat 02.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patlamıştı. Ortalık göle dönerken, trafik durmuştu. 22 yıllık Ortaköy esnafı Ercan Erdoğan, isale hattının patlamasıyla dükkanın camlarının kırıldığını ardından ise iş yerine kum ve su dolduğunu anlattı. İsale hattının patlamasının üzerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ihbarda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ekiplerin 2 saat sonra geldiğini iddia etti. Öte yandan ekiplerin geç gelmesiyle iş yerinde büyük zarar meydana geldiğini belirtti.

"2 SAAT SONRA GELİNCE MÜDAHALE ETTİLER"
İsale hattının patlamasıyla iş yerini su basan esnaf Ercan Erdoğan, "22 senedir Ortaköy'de esnafım, böyle bir olay daha önce yaşanmadı. Dün saat 02.30'da su basıncıyla ani bir patlama oldu. Şükrediyoruz ki o an da sakindi, trafik yoktu. Trafik olaydı büyük bir facia olabilirdi. Patlayınca şok yaşadık. Su 2 metre yükseldi. Su boruları patlayınca dükkanın her tarafı taş, kum ve toprak içinde kaldı. Çok tazyikliydi, camlar patladı. O patlamayla dükkanı su bastı. Müşteriler o anda kalkmıştı, Allah'tan dükkanda kimse yoktu. Olsaydı başka bir acı olabilirdi. İBB'yi ve İSKİ'yi aradık ama maalesef geç geldiler, 2 saat sürdü. Neden geç kaldıklarını sorduğumuzda, 'ana vanayı kapatıyoruz' dediler. O yüzden geç geldiklerini söylediler. O arada da dükkan zaten perişan oldu. Çok büyük zarar var. Kimse gelmeyince personel suyu boşaltmaya çalıştı ama ne kadar boşaltabiliriz? Boşaltamadık. 2 saat sonra gelince müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

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