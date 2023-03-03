Beykoz'da sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video
BEYKOZ'da araç sürücüleri, ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi. Fermuar sistemi, ikiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi anlamına geliyor. Beykoz'da dün öğle saatlerinde trafikteki araç sürücüleri, ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi. Örnek olacak görüntü ambulanstaki sağlık çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ambulans şoförünün siren yerine uyarı kornası çaldığı görüldü.
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