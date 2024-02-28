Video Yaşam Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video
Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video

Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video

28.02.2024 | 15:25

Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patladı. Borudan yaklaşık 10 metre yükselen tazyikli su binaların boyunu aştı. Kepçeyle delinen yer kapatılarak suyun akışı kesilmeye çalışıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu patladı. Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

TAZYİKLİ SU BİNALARIN BOYUNU AŞTI
Binaların boyunu aşan suya, İSKİ ekipleri kepçeyle müdahale etti. Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar kameralara da yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video 03:10
Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı | Video 28.02.2024 | 15:25
Topkapı’da tramvay altında can pazarı | Video 01:14
Topkapı'da tramvay altında can pazarı | Video 28.02.2024 | 15:25
Edremit’te narkotik operasyonu: 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi | Video 01:28
Edremit’te narkotik operasyonu: 2 bin 300 gram kubar esrar ele geçirildi | Video 28.02.2024 | 15:12
Sarıyer’de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 03:24
Sarıyer'de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2024 | 14:10
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video 01:42
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video 28.02.2024 | 13:49
AVM’deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video 01:51
AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video 28.02.2024 | 13:48
Narkoçelik-3 operasyonlarında 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı | Video 03:12
Narkoçelik-3 operasyonlarında 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı | Video 28.02.2024 | 13:10
Nevşehir’deki cinayetin yeni görüntüleri | Video 04:56
Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri | Video 28.02.2024 | 13:10
Otomobilin beton direğe ok gibi saplandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:38
Otomobilin beton direğe ok gibi saplandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 28.02.2024 | 13:11
Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı 00:40
Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı 28.02.2024 | 12:48
Nevşehir’deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:56
Nevşehir'deki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.02.2024 | 12:19
İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 00:09
İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 28.02.2024 | 12:14
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti; Hastayı görünce ’Aciliyeti var mı’ diye sordu | Video 00:22
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti; Hastayı görünce 'Aciliyeti var mı' diye sordu | Video 28.02.2024 | 11:37
Diyarbakır’da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı | Video 01:38
Diyarbakır’da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı | Video 28.02.2024 | 11:33
65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 01:06
65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 28.02.2024 | 11:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 28.02.2024 | 11:06
Gaziantep’te kuyumcu kardeşlerden 150 milyon TL’lik vurgun | Video 05:10
Gaziantep’te kuyumcu kardeşlerden 150 milyon TL’lik vurgun | Video 28.02.2024 | 10:38
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu | Video 01:02
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu | Video 28.02.2024 | 10:57
Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor | Video 04:38
Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor | Video 28.02.2024 | 10:38
Maskara siparişi hayatlarını alt üst etti | Video 04:38
Maskara siparişi hayatlarını alt üst etti | Video 28.02.2024 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA