Bir Zamanlar Çukurova'da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol'dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi
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Dizinin geçen hafta yayınlanan 105’inci bölümünde yer alan Fekeli ve Hakan’ın kaza sahnesi bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri olurken, klasik otomobillerin kullanıldığı sahnenin çekiminde İbrahim Çelikkol sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı.
Biri 1976 model diğer 1978 model iki otomobilin kullanıldığı trafiğe kapalı alanda çekilen kaza sahnesinde profesyonel sürücüler görev aldı. Sahneyi kendi çekmek isteyen İbrahim Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde çekilmesini sağladı. İbrahim Çelikkol'un sürüş yeteneği dublörünü bile etkiledi!