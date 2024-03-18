Video Yaşam Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video

Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video

18.03.2024 | 14:58

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev 1 samanlık küle döndü. Yangını söndürmek isteyen 2 kişi yaralandı.

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Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan 2 katlı ahşap eve ve samanlığa sıçradı. Samanlıkta bulunan balyaların da hızla tutuşmasıyla yangın daha da büyüyerek dışarda bulunan traktörü de tutuşturdu. Yangının hızla büyüdüğünü gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabaladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabalayan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. Durum, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Meydana gelen yangında 3 ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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