Böyle pişkinlik görülmedi! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti | Video
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen vatandaş, yolculara küfür ve hakaret etti.
Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.
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