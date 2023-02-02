Video Yaşam Böyle pişkinlik görülmedi! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti | Video
Böyle pişkinlik görülmedi! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti | Video

Böyle pişkinlik görülmedi! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti | Video

02.02.2023 | 11:55

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen vatandaş, yolculara küfür ve hakaret etti.

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İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi trendeki diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

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