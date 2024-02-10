Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00 ve 19.00, Gökçeada'da saat 11.00, 17.00 ve 22.00 seferleri iptal edilirken, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
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