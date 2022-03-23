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OTOMATİK OYNAT
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Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın sevimli halleri kamerada! | Video 23.03.2022 | 23:08
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Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı | Video 23.03.2022 | 16:26
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Erzurum'da 80 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 23.03.2022 | 16:29
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Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 23.03.2022 | 16:06
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Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla böyle koştu | Video 23.03.2022 | 16:05
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Harran'da firari zanlı nefes kesen operasyon ile yakalandı | Video 23.03.2022 | 15:31
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Tuzla’da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.03.2022 | 15:05
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Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada | Video 23.03.2022 | 14:53
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Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video 23.03.2022 | 14:26
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Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı | Video 23.03.2022 | 14:06
Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın sevimli anları kamerada!