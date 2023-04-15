Video Yaşam Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

15.04.2023 | 08:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Serhat Erol (18) yönetimindeki 16 AAY 795 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 16 AAY 795 plakalı motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yakınları sinir krizi geçirdi
Gencin ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren gencin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Polis ekipleri kazaya neden olan motosikletin sürücüsünü arıyor.

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