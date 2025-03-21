Bursa’da sahte akaryakıt fişi düzenleyerek vergi kaçıran 12 kişi yakalandı | Video
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, sahte akaryakıt fişi düzenleyerek vergi kaçıran 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda 35 milyon lira değerinde sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.
12 şüpheli şahıs 18 Mart 2025 tarihinde Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında piyasa değeri 35 milyon lira değerinde 12 bin adet sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından A.A (56) isimli şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 20 Mart Perşembe günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheli şahıstan U.F.Ü (42) ve V.T(50) isimli 2 şahıs ev hapsi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. H.A.K (46), F.Ç (31), S.Ç (33), S.B (33), G.A (47), T.A (46), A.T (43), S.A (33) ve G.D (38) isimli 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
01:35
Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü | Video 21.03.2025 | 08:23
00:25
6 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 10 tutuklama | Video 21.03.2025 | 08:22
01:01
Yolda yürürken araçtan açılan ateş sonucu yaralandı | Video 21.03.2025 | 08:21
00:21
Trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı | Video 21.03.2025 | 08:21
04:16
Murat Ongun böyle gözaltına alındı! 20.03.2025 | 18:08
04:16
Murat Ongun'un gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı 20.03.2025 | 18:05
00:51
Otomobilin öğretmene çarpma anı güvenlik kamerasında | Video 20.03.2025 | 15:41
00:58
Tefeci Organize Suç Örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 20.03.2025 | 15:41
00:53
Isparta'da tekel bayi soygunu kamerada: Camı kırıp içki çaldı! | Video 20.03.2025 | 15:25
00:18
Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 14:17
00:32
Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video 20.03.2025 | 14:17
06:17
00:34
İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video 20.03.2025 | 13:55
03:41
Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı | Video 20.03.2025 | 13:51
05:50
01:04
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:54
00:51
Niğde’de belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı | Video 20.03.2025 | 11:45
01:34
Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:20