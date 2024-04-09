Video Yaşam Bursa’da yumruklu yol kavgası kamerada | Video
Bursa’da yumruklu yol kavgası kamerada | Video

Bursa’da yumruklu yol kavgası kamerada | Video

09.04.2024 | 12:02

Bursa'da yolcu minibüsünün sürücüleri arasında çıkan sözlü tartışma yerini yumruklara bıraktı. Sürücülerin birbirini darp ettiği anlar kameraya yansırken, tarafları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

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Merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde minibüsünün şoförleri arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflardan biri aracından inerek, harekete geçmek için hazırlanan sürücünün yanına gidip minibüsün kapısını açtı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Ortalığı boks ringine çeviren şoförleri vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.
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