Bursa’da yumruklu yol kavgası kamerada | Video
Bursa'da yolcu minibüsünün sürücüleri arasında çıkan sözlü tartışma yerini yumruklara bıraktı. Sürücülerin birbirini darp ettiği anlar kameraya yansırken, tarafları vatandaşlar güçlükle ayırdı.
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