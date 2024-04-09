Bursa’da yumruklu yol kavgası kamerada | Video 09.04.2024 | 12:02 Bursa'da yolcu minibüsünün sürücüleri arasında çıkan sözlü tartışma yerini yumruklara bıraktı. Sürücülerin birbirini darp ettiği anlar kameraya yansırken, tarafları vatandaşlar güçlükle ayırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde minibüsünün şoförleri arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflardan biri aracından inerek, harekete geçmek için hazırlanan sürücünün yanına gidip minibüsün kapısını açtı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Ortalığı boks ringine çeviren şoförleri vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.