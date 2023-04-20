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Çadır kentte yaşayan çocuklara

Çadır kentte yaşayan çocuklara "Pony at" ile moral | Video

20.04.2023 | 15:30

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da, çadır kentlerde günde yaklaşık 500 çocuğu pony atlara bindiriyor.

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TJK bünyesinde bulunan Atla Terapi Merkezi personeli, AFAD koordinasyonunda kurulan çadır ve konteyner kentlerde depremzede çocuklarla buluşuyor. Etkinliklerin ilk etabını Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'ndeki çadır kentte gerçekleştiren merkez personeli, depremzede çocukları pony atlara bindirdi. Ata binen çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Günlük 500 çocukla buluşulması hedeflenen etkinlikler kapsamında 'En güçlü kim' adlı çocuk tiyatrosu da sahnelendi. Merkez, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı boyunca Pony Club etkinliği düzenleyerek, depremzede çocuklarla buluşacak. Ramazan Bayramı boyunca çocuklarla bir arada olacaklarını kaydeden TJK Asli Üyesi ve tiyatro oyuncusu İlyas İlbey, Bu etkinlik TJK'nın sosyal sorumluluk projesidir. Deprem bölgesindeki insanlar büyük bir travma yaşadı. Özellikle çocuklar bu travmadan çok etkilendi. Kulübümüzün kurduğu Atla Terapi Merkezi'nin de böyle durumdaki çocukları terapi etmek gibi bir amacı var. Atla aralarında frekans oluşan çocuklar korkularını yeniyor. Böylece çocuğun gelişimine katkı sunuluyor. TJK Başkanı Serdar Adalı ve yönetimimizle çocukların ayağına gitmeye karar verdik. 4 pony atımız var. İkişerli olarak onları da dinlendirerek çocuklarla buluşturuyoruz dedi.

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