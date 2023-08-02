Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video
Çanakkale’nin Çan ilçesi Karakadılar köyü sapağı yanında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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