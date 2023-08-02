Video Yaşam Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video
Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video

Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video

02.08.2023 | 13:16

Çanakkale’nin Çan ilçesi Karakadılar köyü sapağı yanında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Çan-Çanakkale karayolunun 10. kilometresi Karakadılar köyü sapağı yanında Çanakkale istikametine gitmekte olan İ. S. yönetimindeki kamyonun dorse lastiğine çarpan Almanya'dan İzmir'e tatile gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen jip yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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