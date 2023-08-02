Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:16 Çanakkale’nin Çan ilçesi Karakadılar köyü sapağı yanında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çan-Çanakkale karayolunun 10. kilometresi Karakadılar köyü sapağı yanında Çanakkale istikametine gitmekte olan İ. S. yönetimindeki kamyonun dorse lastiğine çarpan Almanya'dan İzmir'e tatile gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen jip yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.