Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yangın çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bağlı Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter havadan, görevliler ise arasözlerle karadan müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.