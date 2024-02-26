Çerkezköy'de 'Pavyon' operasyonunda 8 gözaltı | Video
Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede faaliyet gösteren 3 pavyona yönelik düzenlenen eş zamanlı şok operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
"Nitelikli yağma", "kişileri hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları iddiasıyla Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan pavyon sahiplerinin, bazı mağdur müşterilere sarhoş olduktan sonra fahiş hesap çıkarttığı, parası olmayan müşterilere senet imzalattıkları, senede faiz işlettikleri iddia edildi. İki günlük gözaltı sürelerinin ardından 8 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
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