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OTOMATİK OYNAT
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Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video 03.09.2022 | 14:12
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13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 12:30
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Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video 03.09.2022 | 11:39
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Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video 03.09.2022 | 11:21
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Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı | Video 03.09.2022 | 11:25
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Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 03.09.2022 | 11:21
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Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 10:36
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Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 10:17
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Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video 03.09.2022 | 10:08
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Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem | Video 03.09.2022 | 09:12
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Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 02.09.2022 | 21:07
Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.