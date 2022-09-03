Video Yaşam Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video
Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video

Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video

03.09.2022 | 14:12

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre yangın Sivas'ın Gemerek ilçesi Seyit Mehmet Demirkaya ve Halil Bozdağ'a ait birbirine bitişik iki evde çıktı. Neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede iki evi de kapladı. Gemerek Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşların mücadelesi ile yangın yaklaşık 2 saat sonra güçlükle söndürüldü. İki evde kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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