Depremzedeler belediyeyi aradı, duygu dolu anlar yaşandı | Video 17.02.2023 | 16:31 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, “Senin o güzel yüreğine kurban olurum kardeşim… Rabb'im bir daha aynı acıları yaşatmasın... Böyle güzel kalpli insanlara kardeş olmak da bize yeter” notlarıyla Kahramanmaraşlı ve Gaziantepli depremzedelerin belediyeyi aradığı anlarda yaşanan duygu yüklü konuşmaları sosyal medyadan paylaştı. Böyle büyük bir felakette belediyeyi aramayı düşünen depremzedelerin sözleri dinleyenleri duygulandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Deprem bölgelerine birçok yardım tırlar aracılığıyla gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de deprem bölgelerine tırlarla yardımlar gönderen belediyeler arasındaydı.

"SENİN O GÜZEL YÜREĞİNE KURBAN OLURUM KARDEŞİM…"

Kahramanmaraşlı bir depremzede ise yardım tırlarının şehrin merkezine ulaşması sonrasında yardımların ellerine ulaştığı için yardım tırlarını gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak teşekkür edip dualar etti. Duygu dolu anların yaşandığı bu konuşmayı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş "Senin o güzel yüreğine kurban olurum kardeşim… Rabb'im bir daha aynı acıları yaşatmasın..." notuyla sosyal medyadan paylaştı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden arayan depremzedenin konuşmasını da paylaşan Başkan Aktaş "Böyle güzel kalpli insanlara kardeş olmak da bize yeter..." notunu da paylaştı.

İŞTE O KONUŞMALAR:

*Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Burak ile Kahramanmaraşlı depremzede arasında şu duygu dolu konuşma gerçekleşti:

-Burak: Bursa Büyükşehir Belediyesi ben Burak.

-Depremzede: İyi akşamlar rahatsız ettim abi kusura bakmayın.

-Burak: Estağfurullah buyurun!

-Depremzede: Ben sizi Kahramanmaraş merkezden arıyorum da. Ben teşekkür etmek amacıyla aradım sizi. Tırlarınız geldi, yardımlarınızı aldık, hakkınızı helal edin!

-Burak: Helal olsun efendim. Biz teşekkür ederiz. Bizleri bu şekilde düşünüp böyle bir felaket üzerine bile arama şeyinde bulunmanız bile gerçekten mutluluk verici.

-Depremzede: Kıyafet olsun, yiyecek, maması filan hepsini aldık tırınızdan.

-Burak: Ne mutlu efendim. Çok sevindik bu duruma. Biz bizzat efendim, bu konuyu teşekkürünüzü ileteceğim Başkan beye kadar yazacağım.

-Depremzede: Çok çok teşekkür ettiğimizi söyleyin. Hani yardımlar yerine varmış. Kahramanmaraş'tan bir arkadaş aradı deyin hakkınızı helal etsin. Hani siz olsun aileniz olsun bizlere dua ediyorsunuz ya orada. İnancın olsun burada yardım alanlar sizden çok dua ediyor size. İnşallah sizlere de bu emeğe geçenlere de Peygamber efendimize komşu eylesin orada. Sağ olun teşekkür ediyorum abim. Hayırlı işler, hayırlı geceler.

-Burak: Hayırlı geceler, sağ olun.

*Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Yıldıray ile Gaziantepli depremzede arasında şu duygu dolu konuşma gerçekleşti:

-Yıldıray: Büyükşehir belediyesi ben Yıldıray.

-Depremzede: Yıldıray abi ben Gaziantep Nurdağı'ndan depremzede bir vatandaşım.

-Yıldıray: Çok geçmiş olsun öncelikle bey efendi. Buyurun.

-Depremzede: Size çok büyük minnettarız abi. Bize yaptıklarınız için, yani ne anlatsak…

-Yıldıray: Zor beyefendi Allah yardımcınız olsun, Allah kolaylıklar versin.

-Depremzede: İlk bize ulaşan sizin büyükşehir belediye başkanınız, benim evimde abdest aldı, başka evde de namazını kıldı. Allah başkanımızdan Bursa halkından binlerce kez razı olsun abi. Biz de yeriniz bambaşka. Teşekkür etmek için aradım abi. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Halkınızdan da sizden de razı binlerce kez razı olsun. Bizi en zor günümüzde yalnız bırakmadınız abi. Nurdağı'na ilk gelenlerdensiniz abi. Ne diyeyim abi diyecek kelime bulamıyorum. Bunu başkanımıza iletin. Ne bileyim gerekli yerlere atın işte…