Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 04.08.2023 | 15:16 Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen 45 ayrı operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polisin çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği operasyonda, 15 kişi tutuklandı. Polisin operasyonunda gözaltına alınanlar birlikte 1 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 12 ruhsatsız tabanca,11 şarjör, 221 tabanca fişeği, 2 delici kesici alet, 3 bin 120 litre akaryakıt, 3 fiber akaryakıt tankı, 27 bin 797 paket sigara, 514 elektronik sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 500 dal makaron, 290 dal puro, 29 kaçak cep telefonu, 416 cep telefonu aksesuarı, 16 akıllı saat, bin 16 cinsel içerikli ilaç, 24 lyrica kırmızı reçete ilaç, 1 sigara sarma makinesi, 35 ayakkabı, 156 parça kıyafet, 1 sikke ve 4 obje ele geçirildi.