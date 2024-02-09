Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 33 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı | Video
DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 33 obje ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan planlı ve istihbari çalışmalarda; Silvan ilçesinde Anadolu Selçuklu, Emevi, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler satılacağı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 23 farklı ebatlarda sikke, 6 yüzük ve 4 obje olmak üzere toplamda 33 obje ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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