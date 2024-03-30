Dolandırıcılara karşı 16 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı | Video
Denizli merkezli 16 ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen şafak operasyonunda 24 şüpheliden 18’i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda birçok sahte evrak ve elektronik malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrol kararı alırken, 18 kişi ise tutuklandı.
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