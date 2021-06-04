Video Yaşam Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video

Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video

Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video
04.06.2021 | 12:02

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Bahçelievler’de Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu feci şekilde dövdükten sonra dere yatağına atan sanıklar hakkında mahkeme heyeti karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı farklı suçlardan 16 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu otomobil alma bahanesiyle feci şekilde dövüp, gasp eden sonrasında da dere yatağına atan sanıklar hakkında mahkeme heyeti karar verdi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Muhammed Selmo, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç ile avukatları katıldı. Firarı sanık Yakup Eren'in avukatı da salonda hazır bulundu.

İlk celse şikayetinden vazgeçen müşteki Muhammed Selmo, mahkemeye sanıkların ondan para aldığına dair beyanını geri alarak iftira attığını içeren dilekçe sundu.

Avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan Sanık Serkan Koç, "Biz daha askerliğimizi yapmadık. Üzerimize atılan suç çok ağır. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık Ahmet Kürşat Çakır, "İlk ifadelerimi tekrar ederim" diyerek tahliyesini istedi. Sanık Görkem Bedir ise, "Dosyada gasp deniyor ama biz gasp yapmadık. Geleceğimle oynanmasını istemiyorum. Tahliyemi istiyorum" beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç hakkında ayrı ayrı olarak 'mala zarar verme' suçundan düşme verirken, her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda dava açılmış olsa da suçun işleniş şekli bakımında suçu 'yaralama' olarak değiştirdi.
Mahkeme, 'silahla yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, 'cebir kullanarak silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 9 yıl 2 ay toplamda her sanık için 16 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Firari sanık Yakup Eren hakkında ise dosyasını diğer 3 sanığın dosyasından ayırarak, başka bir davada görülmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 7 Temmuz 2020 tarihinde müşteki Muhammed Selmo'nun beyanında başına silah dayanarak, "Sen parayı nereden buluyorsun" deyip, şüphelilerin önce dövdüklerini sonrasında da zorla 5 bin 700 lira parasının, cep telefonu ile boynundaki gümüş kolyesinin gasp edildiğine ve aracına zarar verildiğine yer verilmişti. Şüpheliler Ahmet Kürşat Ç., Serkan K. ve Görkem B.'nin ise beyanlarında Selmo'nun uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tartıştıklarını herhangi bir suçlamayı kabul etmediklerini belirtmişti. Olay yeri inceleme raporları, şüphelilerin parmak izini ve aracın zarar gördüğünü tespit etmişti. Aynı zamanda olay anını görüntüleyen videoya yer verilmiş ve incelemelerin müşteki beyanı yönünde olduğu anlatılmıştı. Kolluk kuvvetlerinin araştırmaları sonucunda dördüncü şüphelinin Yakup E. olduğuna, yakalanamadığına ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığına yer verildi.

Savcılık, dosya kapsamında delillere bakıldığında şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ortak fikir ve eylem birliğinde bulundukları, müştekinin rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle 4 şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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