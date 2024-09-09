Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.
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