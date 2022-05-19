Durdurulan aracın ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi | Video

Şanlıurfa’da durdurulan aracın ses sitemi içerisinde 267 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, cep telefonu kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik Şanlıurfa - Mardin karayolunda şüpheli aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın bagajında bulunan ses sistemi içerisine gizlenmiş şekilde 267 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.