Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video

Atatürk, ölümünün 84’üncü yılında anıldı. Anma sirenleri çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. En ilginç görüntü ise restorasyonu süren Edirne’deki Selimiye Camii’nin kubbesinde çalışan işçilerin sirenler çaldığında saygı duruşuna geçmesiydi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yılında anıldı. Saatler, Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. En ilginç görüntü ise, restorasyonu süren Edirne'deki Selimiye Camii'nin kubbesinde çalışan işçilerin sirenler çaldığında saygı duruşuna geçmesi oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sirenler çaldığında Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye'nin kubbesinde çalışan üç işçi çalışmayı bırakarak bir dakika boyunca saygı duruşunda bulundular.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinin bu ilginç görüntüsü çevrede ikamet eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Engin Arda adlı vatandaş görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.