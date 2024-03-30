Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 30.03.2024 | 08:40 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ merkezde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13.83 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.