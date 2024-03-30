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Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video

Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video

30.03.2024 | 08:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ merkezde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13.83 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
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