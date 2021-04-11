Video Yaşam Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda | Video

Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda | Video

Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda | Video
11.04.2021 | 16:14

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayarak yaşam alanına inen tilki fenomen oldu.

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Yüksek kesimlerde bulamadığı yemeği için Galerdüzü'ne kadar inen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besliyor. Rizeli sosyal medya fenomeni Muhammet Ermiş de tilkiyi eliyle besleyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ermiş'in tilkiyle diyaloğu ve "Acaba mıhlama mı etsek" sözleri ise herkesi güldürdü.

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