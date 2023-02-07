Video Yaşam Enkazda mahsur kalan gencin mucize kurtuluşu kamerada | Video
Enkazda mahsur kalan gencin mucize kurtuluşu kamerada | Video

Enkazda mahsur kalan gencin mucize kurtuluşu kamerada | Video

07.02.2023 | 11:30

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş devam ediyor. Yıkılan binalarda arama- kurtarma ekiplerinin çalışması, gece boyunca devam etti. Kent merkezindeki 8 bloklu Ebrar Sitesi de depremde yıkıldı. Enkazda mahsur kalanlardan Ali isimli gence, gece saatlerinde ulaşıldı.

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Beton blokların arasında sıkışan Ali için ekipler seferber oldu. Ali, ekiplerin uzun uğraşları sonucu beton blokların kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Ali, sedye ile ambulansa taşınarak, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. AFAD, AKUT ve PAK ekipleri ile diğer arama- kurtarma ekiplerinin yanında gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Enkazda mahsur kalanların yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

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