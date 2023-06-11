Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Aziziye ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 10.41'de gerçekleşen deprem, 7.04 kilometre derinlikte meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.