Esenyurt’ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
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Esenyurt’ta, geçtiğimiz gün bir kafede yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde Pazartesi gecesi yaşanan olayda kafe önündeki bir grupla otomobil ile olay yerine gelen başka bir grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kafe önünde başlayan tartışma caddede devam ediyor. Kavgada bir grup, diğer tarafa silahla kurşun yağdırıyor.