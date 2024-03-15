Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı | Video
Eskişehir'de kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.
Evdeki aramada, 70 kök Hint keneviri, 147 sentetik hap, 13 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 aydınlatma cihazı, ilaçlama pompası, elektrik düzeneği ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi.
Kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.
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