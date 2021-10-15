Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video

Eskişehir'de bir kadına karşı uygulanan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tepebaşı'na bağlı Sakarya-1 Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir kadın ve bir erkek yan yana yürürken tartışmaya başladı. Sevgili oldukları söylenen şahısların arasında nedeni bilinmeyen tartışmanın hararetlenmesiyle T.Y. isimli şahıs, B.G. isimli kadının önce üzerine yürüdü. Daha sonra çevredeki insanları hiçe sayan saldırgan, B.G. isimli kadına yumruk atarak dengesini bozdu. Neye uğradığını şaşıran kadın geri geri uzaklaşmaya çalışırken saldırgan üzerine yürümeye ve tartaklamaya devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda T.Y.'nin bacaklarına tekme atmasıyla yere düşen B.G. kafasını sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçirdiği öğrenilen kadın yerden kalkamadı.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları doğrultusunda olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekiplerince yerde yatan B.G. hastaneye kaldırılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.Y.'yi gözaltına aldı. Sokak ortasında şiddet gören B.G. isimli kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sokak ortasında şiddete maruz kalan B.G.'nin T.Y.'den şikayetçi olmasıyla Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kadın için koruyucu ve önleyici tedbir kararları doğrultusunda çalışma yapıldı.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN KADINLARIN DA ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Olay yerinde çekilen videoda yerde yatan B.G.'nin sayıkladığı, T.Y. isimli şahsın ise kendisine tepki gösteren vatandaşlar ile tartıştığı görüldü. Başka bir kadının kendisine tepki göstermesine karşılık üzerine yürüyen, el kaldıran ve bağıran T.Y. çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi. Bir başka kadına da şiddet uygulamak üzereyken durdurulan T.Y., "Bu kadar da olmaz" tepkileriyle karşılaştı. Olay yerinde çekilen videoda bir başka kadının da "Yolun ortasında bir kadına bu şekilde davranamazsınız" diyerek tepki gösterdiği görüldü.