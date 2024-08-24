Video Yaşam Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video
Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video

Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video

24.08.2024 | 09:16

Adana'da bir kişinin evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde bir kişi, evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı.

Olay anı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıyı düzenleyen şüpheli evin önünde beklerken saldırı düzenleyeceği kişinin çıkmasını bekledi. Şüphelinin saldırı düzenleyeceği kişi evden çıkınca ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video 01:09
Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:16
Esenyurt’ta motosikletli bir çifte demir çubukla saldıran servis şoförü kamerada 01:20
Esenyurt'ta motosikletli bir çifte demir çubukla saldıran servis şoförü kamerada 24.08.2024 | 10:25
Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin | Video 03:00
Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin | Video 24.08.2024 | 09:00
Küçükçekmece’de taksi durağına silahlı saldırı 03:16
Küçükçekmece'de taksi durağına silahlı saldırı 24.08.2024 | 10:23
Kocaeli’de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 03:16
Kocaeli'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 24.08.2024 | 10:13
Metrobüsteki yumruklu yer verme kavgası kamerada! 00:29
Metrobüsteki yumruklu yer verme kavgası kamerada! 24.08.2024 | 10:09
Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 00:15
Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 24.08.2024 | 10:00
Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası 01:13
Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası 24.08.2024 | 09:49
Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 03:52
Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:01
Adana’da silahlı saldırı kamerada... Evinden çıkarken vuruldu... 01:09
Adana'da silahlı saldırı kamerada... Evinden çıkarken vuruldu... 24.08.2024 | 09:04
Afyonkarahisar’da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı | Video 00:42
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı | Video 24.08.2024 | 09:02
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 24.08.2024 | 08:43
Kütahya’da ahşap ev yangını 00:47
Kütahya’da ahşap ev yangını 24.08.2024 | 07:58
Afyonkarahisar’daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 00:42
Afyonkarahisar'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 24.08.2024 | 07:59
İzmir’de 150 lira kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 00:45
İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 24.08.2024 | 07:58
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 24.08.2024 | 07:58
Yozgat’ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı... 00:42
Yozgat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı... 24.08.2024 | 07:59
Denizli’de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler 04:47
Denizli'de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler 23.08.2024 | 17:17
Diyarbakır’da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 00:20
Diyarbakır'da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 23.08.2024 | 17:00
Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi 02:55
Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi 23.08.2024 | 16:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA