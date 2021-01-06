Video Yaşam Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video

Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video

Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video
06.01.2021 | 08:51

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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs aşısına çok talep olduğunu belirterek, Böyle bir ortamda bir aşıyı bulmuşken ikinci farklı aşıyı yapmak gerçekten kaynak israfı oluyor. Diyelim ki siz aşı yaptınız antikor oluşmadı, riskli gruptasınız o zaman belki ikinci aşı yapılabilir ama ikisini aynı anda yapmanın bir faydası olmayacaktır. Belki antikor yanıtınızı artıracaktır ama siz tek aşı da bunu elde ediyorsanız ikinci bir aşıyı yapmaya gerek yoktur dedi.

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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yaklaşık 12 ilaç firmasının koronavirüse karşı aşı çalışması yaptığını belirterek, bunlardan 5'inin ruhsat aşamasında olduğunu söyledi. En yakın olanların ABD merkezli Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşışı ile Çinli SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac olduğunu aktaran Prof. Dr. Tekin, Şu an için baktığımız zaman ikisi de aşağı yukarı 'antikor oluşturma yanıtı' dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. mRNA aşısında antikor oranın biraz daha yüksek olduğu, daha uzun süre kalıcı olarak bir başlık yarattığı çalışmalarda görülüyor. SinoVac firmasının verileri daha tam olarak net oluşmadı ama onda da yüzde 90'ın üzerinde rakamlar konuşuluyor. O yüzden baktığımızda aşılamadaki temel amaç aslında antikor yanıtı oluşturmak. Yani kişide Covid-19'e karşı antikor oluşsun ve bu kişi bir daha Covid-19 olmasın. Bunu aslında tek aşı ile elde ediyoruz diye konuştu.


'A YA DA B FİRMASI HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRMEYECEK'
Covid-19 aşısı için A ya da B firması olmasının hiçbir şey değiştirmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Recep Tekin, şunları söyledi;
"Tek aşı ile birlikte aşılanmamız yüzde 90'ın üzerinde antikor yanıtı oluşturuyor ama hala insanlarda soru işareti oluşuyor. Acaba ikisini birden olsak daha iyi mi olur Tabi ki ikisi birden yapıldığı zaman belki antikor yanıtımız birinci aşıda düşük ise ikincisinde artabilir. Gerekli mi Gerekli değil. Çünkü biliyoruz ki şu an aşıya ulaşmak çok zor. Çoğu ülkeler aşı için sipariş vermiş. Sıraya giriliyor. Ulaşamıyoruz. Böyle bir ortamda bir aşıyı bulmuşken ikinciyi yapmak gerçekten kaynak israfı oluyor. O yüzden istisnai durumlar dışında diyelim ki siz aşı yaptınız antikor oluşmadı, riskli gruptasınız. O zaman belki ikinci aşı yapılabilir ama ikisini aynı anda yapmanın bir faydası olmayacaktır. Belki antikor yanıtınızı artıracaktır ama siz tek aşıda bunu elde ediyorsanız ikinci bir aşıyı yapmaya gerek yoktur. O yüzden halkımıza şunu söylüyoruz; Rahat olun tek aşıda antikor yanıtı oluşmuşsa ikinci aşıya hiç gerek yoktur. Belki söylentiler olabilir. İki aşı ile birlikte antikor yanıtınızı arttırabilirsiniz. Ama buna gerek yok, ihtiyaç duyulmuyor. Zaten şu an aşıya ihtiyacımız var. Çok fazla kaynak israfı yapmayalım. Çünkü daha riskli gruplarımız var ve bu riskli grupların aşıya ulaşması gerekiyor. Böyle bir ortamda kalkıp ikinci aşıyı israf etmenin bir anlamı yok. Özel durumlar dediğimiz; Aşı yapıldı ama tutmadı, istisnai kişiler olabiliyor. Bir firmanın aşısı tutmayabilir, aşının etkinliği olmayabilir o zaman başka bir firmanın aşısı ile bir şekilde aşılanma yapılabilir. O yüzden iki aşıyı birden tavsiye etmiyoruz"

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