Video Yaşam Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat kamerada | Video
Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat kamerada | Video

Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat kamerada | Video

06.09.2022 | 12:53

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Bir dönem Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı. Güvenlik kamera kayıtlarına ve cep telefonu görüntülerine yansıyan küfür ve tokat olayı sonrası çalışanlar Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

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Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı. Holdingin yönetim kurulu üyeleri Tahsin Kaya'dan habersiz Kadıköy Moda'da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Tahsin Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı. Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

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