Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat kamerada | Video

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Bir dönem Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı. Güvenlik kamera kayıtlarına ve cep telefonu görüntülerine yansıyan küfür ve tokat olayı sonrası çalışanlar Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.