Gaziantep'te 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü | Video
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 katlı Özer Apartmanı'na ağır hasar raporu verilmesinin ardından ekipler dün gece iş makineleriyle çalışmaya başladı. Bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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