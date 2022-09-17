Video Yaşam Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video
Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video

Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video

17.09.2022 | 20:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar... | Video 06:17
Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar... | Video 17.09.2022 | 19:59
Her şey Berat Albayrak’ın o konuşmasıyla başladı! ’Bor’da hayaller adım adım gerçek oluyor | Video 01:25
Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı! 'Bor'da hayaller adım adım gerçek oluyor | Video 17.09.2022 | 19:34
Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video 02:01
Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 20:07
Narkotik köpeği ’Kyra’ uyuşturucuya geçit vermedi | Video 01:06
Narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi | Video 17.09.2022 | 19:53
6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video 01:29
6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video 17.09.2022 | 19:46
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video 02:38
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video 17.09.2022 | 19:35
Antalya’da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video 04:37
Antalya'da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video 17.09.2022 | 16:45
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 00:49
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 15:30
Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 00:38
Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 17.09.2022 | 15:27
Küçükçekmece’de ’Bisküvi çaldın’ dayağı! O anlar kamerada | Video 01:00
Küçükçekmece'de 'Bisküvi çaldın' dayağı! O anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 15:09
Tekne bakımı yapılan depoda çıkan yangın: 1 yaralı | Video 01:09
Tekne bakımı yapılan depoda çıkan yangın: 1 yaralı | Video 17.09.2022 | 14:56
Sultanbeyli’de 200 bin lira değerindeki inşaat malzemesini böyle çaldılar | Video 00:17
Sultanbeyli'de 200 bin lira değerindeki inşaat malzemesini böyle çaldılar | Video 17.09.2022 | 14:56
Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke oldu | Video 00:39
Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke oldu | Video 17.09.2022 | 13:38
60 metreden uçuruma düştü! | Video 00:49
60 metreden uçuruma düştü! | Video 17.09.2022 | 13:33
Dehşet saçan çeteyi çökerttiler! 3’ü de tutuklandı | Video 01:07
Dehşet saçan çeteyi çökerttiler! 3’ü de tutuklandı | Video 17.09.2022 | 13:26
Son Dakika: İzmir Torbalı’da korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alev alev yandı | Video 01:15
Son Dakika: İzmir Torbalı'da korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alev alev yandı | Video 17.09.2022 | 12:22
Genç motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 00:16
Genç motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 17.09.2022 | 12:14
Denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine böyle sürdü | Video 03:02
Denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine böyle sürdü | Video 17.09.2022 | 11:38
Adnan Menderes’in idam edilişinin 61. yılı! İşte idamından önce yazdığı son mektup: Sizlere dargın değilim... | Video 00:59
Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılı! İşte idamından önce yazdığı son mektup: "Sizlere dargın değilim..." | Video 17.09.2022 | 11:57
Adana’da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:19
Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 11:38

İstanbul Gaziosmanpaşa’da araçtan açılan rastgele ateş sonucu 1 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Öte yandan zanlılar kaçarken tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı da hafif şekilde yaraladı. İki yaralının olduğu olay sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen bir araç kalabalığın üzerine rastgele şekilde ateş açtı. Açılan ateş sonucu yol üzerindeki yabancı uyruklu siyahi bir kişi kolundan yaralandı. Açtıkları ateş sonrası ara sokaktan aracıyla hızla kaçmaya çalışan saldırganlar yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan yürüme engelli bir kişiye ise araçlarıyla hafif şekilde çarptı. Çarpmadan kaçmak için tekerlekli sandalyesinden atlayan kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Saldırı yaşandığı anda kuaförde bulunan Sedat İpek, "Biz kuafördeydik. Birden sesler geldi. 5-10 el ateş edildi. Dediklerine göre bir araçla geçmişler, araçla geçerken sağa sola ateş etmişler. Ama kime neye ateş ettiler hiç bilmiyorum. Siyahi bir kişinin kolundan mermi girdi, çıktı. Kendisini gördüm baya kanaması vardı. Bir tane de engelli arkadaşımız vardı. Araç kaçarken ona vurdu. Allahtan sandalyesi vardı ona çarptı çocuk yere düştü. Elinden kolundan hafif yaralandı" dedi.

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA