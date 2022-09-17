Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video

İstanbul Gaziosmanpaşa’da araçtan açılan rastgele ateş sonucu 1 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Öte yandan zanlılar kaçarken tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı da hafif şekilde yaraladı. İki yaralının olduğu olay sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen bir araç kalabalığın üzerine rastgele şekilde ateş açtı. Açılan ateş sonucu yol üzerindeki yabancı uyruklu siyahi bir kişi kolundan yaralandı. Açtıkları ateş sonrası ara sokaktan aracıyla hızla kaçmaya çalışan saldırganlar yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan yürüme engelli bir kişiye ise araçlarıyla hafif şekilde çarptı. Çarpmadan kaçmak için tekerlekli sandalyesinden atlayan kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı.Saldırı yaşandığı anda kuaförde bulunan Sedat İpek, "Biz kuafördeydik. Birden sesler geldi. 5-10 el ateş edildi. Dediklerine göre bir araçla geçmişler, araçla geçerken sağa sola ateş etmişler. Ama kime neye ateş ettiler hiç bilmiyorum. Siyahi bir kişinin kolundan mermi girdi, çıktı. Kendisini gördüm baya kanaması vardı. Bir tane de engelli arkadaşımız vardı. Araç kaçarken ona vurdu. Allahtan sandalyesi vardı ona çarptı çocuk yere düştü. Elinden kolundan hafif yaralandı" dedi.Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.