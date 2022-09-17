Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da araçtan açılan rastgele ateş sonucu 1 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Öte yandan zanlılar kaçarken tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı da hafif şekilde yaraladı. İki yaralının olduğu olay sonrasında polis ekipleri harekete geçti.
Saldırı yaşandığı anda kuaförde bulunan Sedat İpek, "Biz kuafördeydik. Birden sesler geldi. 5-10 el ateş edildi. Dediklerine göre bir araçla geçmişler, araçla geçerken sağa sola ateş etmişler. Ama kime neye ateş ettiler hiç bilmiyorum. Siyahi bir kişinin kolundan mermi girdi, çıktı. Kendisini gördüm baya kanaması vardı. Bir tane de engelli arkadaşımız vardı. Araç kaçarken ona vurdu. Allahtan sandalyesi vardı ona çarptı çocuk yere düştü. Elinden kolundan hafif yaralandı" dedi.
Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.