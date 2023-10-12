Gittikleri iş yerinde dehşet saçan firari oğul yakalandı | Video
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kişiyi iş yerinde babasıyla birlikte önce sopayla darp eden, daha sonra da bıçaklayan firari zanlılardan V .T yakalandı.
Sungurlu'da yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce iş yerine V.Y., daha sonra ise E.T. geliyor. İş yerine giren E.T. direkt Alparslan T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y. bir süre daha E.T.'nin darp ettiği Alparslan T.'yi bıçaklıyor.
Olayın ardından kaçan baba E.T. yakalanarak adli makamlara sevk edilen E.T. tutuklanmıştı. Firarda olan oğul V.T. polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı V.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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